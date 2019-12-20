Letafet’te sahne alan Ahmet Evan, sevenlerine güzel bir gece yaşattı

Ada’nın en değerli isimlerinden Ahmet Evan, sevenleriyle Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’da Çarşamba akşamları buluşma geleneğini sürdürüyor.

Letafet Lounge Bar’da başarılı, renkli sahnesi ve hissettirdiği samimi enerjisiyle Ahmet Evan, soğuk kış gecelerinde kendisini dinlemeye gelenleri ısıtmaya devam ediyor.

Ümit Sayın’ın 90’ların ortasında çıkardığı “Gül Beyaz Gül” parçasını seslendiren Ahmet Evan, Letafet Lounge Bar misafirlerini mest etti.

Dinleyicisine nostaljiyi en güzel şekilde yaşatan 90’lı parçalar ile beraber gündemimizdeki parçalara da repertuvarında yer veren Ahmet Evan, Athena, Kenan Doğulu, Barış Manço ve Sezen Aksu gibi en başarılı sanatçıların parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık iki buçuk saat sahne alan Evan, konseri boyunca enerjisini bir an bile kaybetmedi. Canlılığı ve başarılı performansıyla sevenlerine neşeli saatler yaşattı.

Ahmet Evan her Çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta 25 Aralık’ta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…