Maldiv’de balayı başka bahara

Çiğdem AYDIN

Davetiyeler basıldığı ve tebrik kabulü için gerekli tüm ödemeler yapıldığı halde Coronavirüs yüzünden hayallerini gerçekleştiremeyen Hürmüs Mendeli ve Hasan Karabaşak çifti dün Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nde nikah kıyarak ‘bir yastıkta’ ömür geçirmeye ‘evet’ dedi.

Nikah töreninde sade kıyafetleriyle dikkat çeken çift, sosyal medyadan paylaşım yaparak “Corona mağdurları olarak sevgiyle "EVET" dedik… Hepinizi çok seviyoruz” dedi.



Gelinlik İstanbul’da kaldı

Evlilik sürecinde yaşadıklarını Diyalog’a anlatan Hasan Karabaşak “Düğün töreni için hazırlık yapmıştık. Her şeyimizi planladık kaporalarımızı da verdik. Eşimin gelinliği İstanbul’da kaldı” dedi.

Düğün töreni için salon davetiyeler, pastişler damatlık dahil toplam 70 bin lira harcadıklarını belirten Karabaşak şunları kaydetti:

“Kaporalarımızı verdik sözleşmelerimiz geçerlidir düğünümüzü iptal etmedik sadece erteledik. Bu Corona alemleri geçince yapacağız. Tabi davetiyeler elimizde kaldı. Fotoğrafçıyı ödedik henüz hizmeti almadık günü gelince geçerliliğini koruyor. Şu anda küçük bir balayı yapıyoruz ama ülke içinde. Hayalimiz Malidiv’lerde balayı yapmaktı, bunu da ileriki bir tarihe erteledik.”

İkisi de polis mensubu

Polis Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş olarak görev yaptığını belirten Karabaşak, eşinin de yine Polis teşkilatında sivil görevli olarak hizmet verdiğini söyledi.

Dünkü Nikah için 10 bin lira civarında para harcadıklarını belirten Karabaşak “kıyafetler dahil tüm harcama bu kadar. Tabi ki çok mutluyuz. Her şeye rağmen birlikteyiz. Nikâh töreninde sevdiklerimiz bizleri yalnız bırakmadı onlara da teşekkür etmek isterim.”

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 11:14