Sakarya'daki havai şişek fabrikasında yangın

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında Saat 11.30 sularında patlama meydana geldi. Hendek'teki patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlama kentin birçok ilçesinde hissedildi, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var." ifadelerini kullandı ve 50 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir” denildi.