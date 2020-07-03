Oğuz üreticileri ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, amaçlarının üreticinin ayakta kalıp, üretime devam etmesi olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, Boğaziçi’nde hayvan üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Oğuz, dünyada yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle daralan ekonomi nedeniyle üretim sektörünün zorlu süreçten geçtiğini, ülkede de bu sancılı sürecin Bakanlık tarafından alınan tedbirlerle aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Dünyada ve ülkede krizin henüz atlatılmadığına ve olumsuz yönde etkilerinin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Oğuz, “Biz bugüne kadar sütü dökmedik, emeğin karşılığını verdik” diye konuştu.

“Dün sütü dökmüş olsaydık bugün ayakta kalamazdık” diyen Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte bir damla sütü dökmeden, hayvan üreticisine emeğinin karşılığını tam olarak vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, dökülecek her damla sütle üreticinin emeğinin heba olacağını ve ekonomik anlamda bunun geri dönüşünün olmayacağını ifade etti. Dursun Oğuz, bu nedenle üreticinin sütünün pazarlanması için imalatçıya devlet desteğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların süreceğini vurguladı.