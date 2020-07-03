Köpeğe cinsel saldırı zanlısı: Sarhoştum

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Gazimağu'da bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunan İsmail Çelik, mahkemede "sarhoştum galiba" diyerek kendini savundu

Köpeğe cinsel saldırı zanlısı: Sarhoştum
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Gazimağusa'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu anların kamera kayıtlarına yansıması üzerine tespit edilerek tutuklanan 71 yaşındaki İsmail Çelik mahkemeye çıkartıldı.
"Hayvanla cinsi münasebette bulunma" "Namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma" ve "Uygunsuz tavır ve harekette bulunma" suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile zanlı Çelik tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.
Polis mahkemede zanlının gönüllü ifade vererek hakkındaki suçu ve davasını kabul ettiğini açıkladı.
Mahkemede söz alan zanlı "sarhoştum galiba" diyerek kendini savundu. İsmail Çelik tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı...

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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