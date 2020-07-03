Köpeğe cinsel saldırıda bulunan adam hapse gönderildi

Mağusa'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu anların kamera kayıtlarına yansıması üzerine tespit edilerek tutuklanan 71 yaşındaki İsmail Çelik mahkemeye çıkartıldı.

"Hayvanla cinsi münasebette bulunma" "Namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma" ve "Uygunsuz tavır ve harekette bulunma" suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile zanlı Çelik tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KKTC vatandaşı 2 kefilin 75'er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Kefil bulamayıp teminat koşullarını sağlayamayan zanlının söz konusu teminat koşullarını yerine getirinceye değin veya her halukarda 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.