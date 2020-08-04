‘Çatı adayı’ teklifleri hakkında kesin tarih

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptıkları “çatı aday” tekliflerinin 9 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu belirterek, “sonrası yoktur” dedi.

YDP yetkilileri, önceki gün 6 ilçede ayrı ayrı bayramlaşma etkinliği yaparak halkla bir araya geldi.

YDP Genel Merkezi’nde yapılan bayramlaşmadan sonra sırası ile Lefke, Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da yapılan halkla yapılan bayramlaşma etkinlikleri İskele İlçe Merkezi’nde son buldu.

Verilen bilgiye göre, diğer ilçelerin yanı sıra Gazimağusa’da da konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, partisinin “çatı aday” formülünün mimarı olduğunu söyledi.

Bu formülün ancak 9 Ağustosta yapılacak YDP kurultayına kadar geçerli olduğunu ifade eden Arıklı, kurultaydan sonra artık bu sayfanın kapanmış olacağını kaydetti.

Arıklı şunları söyledi:

“Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını defalarca söyledik. Önümüzdeki dönem, KKTC açısından çok önemli gelişmelere gebe. Maraş’ı açmak ve tanınma düğmesine basmak dahil birçok önemli gelişme olacak. Bu dönemde Devletimizin başında KKTC’ye inanan, Milli çıkarlarımızı savunan, Türkiye ile her alanda işbirliği yapacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var.

KKTC’ye inanan ve Milli davayı savunan partilere aylardan beri, gelin bir çatı aday etrafında buluşalım diyoruz. Ama herkes buluşmanın kendi çatısı altında olmasını savunuyor. Bu teklifimiz 9 Ağustosta yapılacak Kurultayımıza kadar geçerlidir. 9’undan sonra YDP artık sahadadır. Partimin bana verdiği Cumhurbaşkanı adaylığı görevimi en iyi şekilde yerine getirip ikinci tura kalmak için çalışacağım.”

Etkinliklerde söz alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da, kurultay hazırlıkları hakkında bilgi verdi.