Merit Park’ta misafirler için farklı  bir dünya yaratıldı

Kuzey Kıbrıs’ın en nezih otellerinden biri olan Merit Park Hotel, hayvanlara olan sevgisini konuklarıyla paylaşıyor.

Merit Park Hotelde, toplam 3 dönüm araziye yayılmış olan temiz hava eşliğinde yürüyüş yapabileceğiniz, engin denizin göz alıcı güzelliğini doyasıya izleyebileceğiniz, çok sayıda ağacın bulunduğu yürüyüş parkurlarının yanı sıra minik bir hayvanat bahçesi de bulunuyor.

Özellikle minik misafirlerin ilgi odağı olan mini hayvanat bahçesi, her yaştan misafirin dikkatini çekecek türden. Tüm arazide sevimli hayvanlar için açık ve kapalı alanlar vardır.

Bütün hayvanların bakım, beslenme ve temizlik işlerini büyük bir titizlikle yerine getiren profesyonel bir ekip bulunan mini hayvanat bahçesinde neler var ona bakalım:

“Kedi, Ördek, Kaz, Horoz, İran Tavuğu, Tavuz Kuşu, Ponny, Schottel Ponny hatta özel bir tür olan Konya Minyatür Keçisi, ‘’PARK’’ isminde bir İngiliz Golden cinsi köpek ve yanı sıra bazı kuş türleri.”

Toplamda 12 farklı hayvana ev sahipliği yapılıyor. Hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu alanda deniz kenarına uzanan, çok çeşitli bitki ve ağaç türlerinin bulunduğu parkurlarda yürüyüş yaparken ördek ve kazların size eşlik ettiğini göreceksiniz.

Bütün hayvanların sevimli olduğu şüphesiz ama en çok ilgiyi üzerine toplayan tartışmasız ki minik ponnylerdir. 2 farklı tür ponny bulunan hayvanat bahçesinde, her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği ponnylerin sayısı 11 adettir. Yazın ve ya kışın mevsim değişikliğinden etkilenmeyen minik ponnyler için de yine açık ve kapalı alanlar bulunan mini hayvanat bahçesinde, ponnyler ile ilgilenen her gün tımarlarını yapan, aşılarını takip eden, tırnaklarını törpüleyen ve tüylerini tıraş eden profesyonel bir ekip vardır. Ponnylere büyük ilgi duyan minik misafirlerin daha yakından etkileşime geçebilmesi için ponnylere binmesine izin verilmektedir. Ponnylere gezinti yapmak isteyen minik misafirlerin güvenlikleri için kaskları takıldıktan sonra seyisler eşliğinde ponnyler ile gezebiliyorlar. Ponnyleri beslemek isteyenlere, sadece meyve verme şartı ile beslemesine izin verilmektedir. Misafirlerde ponnyler ile çok yakından ilgileniyorlar. O kadar ki misafirlerin ilgisini cevapsız bırakmayan Merit Park Hotel, son doğan ‘’Karamel’’ isimli ponny’nin ismini misafir anketlerine göre belirledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 10:42