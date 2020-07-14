Koop Süt, 6.15’ten 5 TL’ye

Coronavirüs’ten dolayı ülkeden 100 bine yakın insanın gitmesi, turizm sektöründeki durağanlık iç piyasada yerli ürünlerin satışını da etkiledi. Tüketici sayısının azalması, otellerin eskiye nazaran az ürün alması özellikle süt ve süt ürünleri sektörünü yaraladı.

Bu nedenle Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt), ürünlerinde yüzde 20 ile 9.85 arasında indirim başlattı. 30 Ağustos’a kadar devam edecek indirim, paket süt, hellim, beyaz peynir, eritme peynir, taze kaşar peynir ve Koper peynirlerine uygulanacak.

Erişmen: Hedef satışı artırmak

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, Coronavirüs’ün KKTC ekonomisini de olumsuz etkilediğini, bu noktadan hareketle süt ve süt ürünlerinin alımını kolaylaştırmak amacıyla fiyatlarda indirime gitme kararı aldıklarını ifade etti.

Erişmen, ihracatın olmaması dolayısıyla işlenmeyi bekleyen süt miktarının da fazla olduğuna da dikkat çekerek, fiyatlarda yapılan indirimin süt satışını da arttırmasını beklediklerini kaydetti.

Naimoğulları: Oteller kapalı ürün alan yok

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Naimoğulları, otel ve okulların kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünlerinin tüketiminde yaşanan düşüşe işaret ederek, Koop-Süt’ün kar amacı gütmeden indirime gitme kararı aldığını ifade etti.

Süt ürünlerinin ithaline yönelik de bazı kararlar alınması gerektiğini belirten Naimoğulları, indirimin 30 Ağustos’a kadar geçerli olacağını söyledi.

Ratip: Alım gücünü çoğaltacak

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyesi Ragip Ratip de, hedeflerinin Koop-Süt’ü hak ettiği yere kavuşturmak olduğunu kaydetti. Ratip, indirimin alım gücü düşük olanlara yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

Gürpınar: Elimizi taşın altına koyduk

Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gürpınar da, Koop-Süt’ün Kıbrıs Türkünün öz varlığı olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini, Kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Ne kadar indirim yapıldı

Yapılan değişiklikle; 1 Litrelik pastörize sütün Koop-Süt fabrika çıkış fiyatı 6,15 TL’den 5 TL’ye düşürülürken, hellimin kilosu 49 TL’den 42 TL’ye, 39,50 TL olan beyaz peynir fiyatı 35 TL’ye, kaşar peynir 16 TL’den 13,75’e çekildi.