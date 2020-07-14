Arıklı'dan hükümete çağrı: ‘Fiyatlara bakın’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü oturumunda Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşürken, parti başkanları ve milletvekilleri gündemdeki konulara değindi. Pandemi hastanesi, ekonomi, esnafın durumunun yanı sıra özel jet krizi de gündeme geldi.

Başbakan Ersin Tatar, özel jet” konusunda polisin sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde Çarşamba günü ifade vereceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kendisinden de ifade alındığını söyledi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun üçüncü olağanüstü birleşimini gerçekleştirdiği gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” vardı.

oplantıda İlk olarak “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin raporu, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

Arıklı: Soruşturma yapılıyor mu?

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, polis ile ilgili şiddet olaylarının son dönemde yeniden gündeme geldiğini, bunlarla ilgili soruşturma açıldığının söylendiğini belirtti. Arıklı, soruşturma açıldıktan sonra ne olduğunu sordu.

Arıklı, “Bu olayların üzerine gitmez, bunları yapan polisleri cezalandırmazsak arkası gelecek” dedi.

Hayat pahalılığı oranının “komik bir rakam olduğunu” savunan Arıklı, Fransa’da tatil yapmanın hâlâ sepet içinde bulunup bulunmadığını, sepetin ne zaman değiştirileceğini sordu.

Hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulunan Arıklı, akaryakıt zammına da değindi ve hükümetin, zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’na para aktarma peşinde olduğunu savundu; “Hani Türkiye’den gelecek para ne oldu?” diye sordu.

Amcaoğlu: FİF’i 37 kuruşla mı ihya edeceğiz?

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, niyetlerinin akaryakıta zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) ihya etmek olmadığını, bir yılda toplamda sadece 37 kuruş zam yapıldığını söyledi.

FİF’in 8 buçuk milyon zararı üstlendiğini söyleyen Amcaoğlu, “37 kuruş zam yaparak mı FİF’i ihya edeceğiz?” diye sordu.

Protokolle ilgili yaklaşık 81 milyon TL’lik ilk diliminin hesaplara yattığını belirten Amcaoğlu, ayrıntıları aktardı.

Ataoğlu: Yeniceköy Polis Okulu Pandemi Hastanesi olsun

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YYK çalışmalarına göz atıldığında, üzerlerine düşen vazifeyi bilmelerine rağmen görevlerini yerine getiremediklerini ya da kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyledi.

Esnaf ve turizm sektörünün açılımına değinen Ataoğlu, pandemi hastanesi sıkıntıları olduğunu belirtti.

Yeniceköy Polis Okulu’nun boşta olduğunu, burada bir pandemi merkezi oluşturulabileceğini belirten Ataoğlu, kısa sürede bu yönde çalışma yapılabileceğini kaydetti.

Erhürman: Çalışan güvenceye alınmalı

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi partilerin sürekli kamunun şişkin olduğunu söylediğini, bunu önlemek için bazı tedbirler alındığını, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen yasanın da bu çerçevede çıkarıldığını söyledi.

Erhürman, maaşlar düşerse kamunun tercih edilmeyeceğinin umut edildiğini ancak esas tercih sebebinin maaş değil güvence olduğunu, dolayısıyla kamunun tercih edilmeye devam edildiğini söyledi.

Esas formülün özel sektörde çalışmayı güvenceli hale getirmek olduğunu dile getiren Erhürman, pandemi ile devletin özel sektöre sahip çıkmayacağını gösterdiğini söyledi.

Erhürman, turizm çalışanlarına da destek verilmesi çağrısında bulunduklarını, bu sektörde yüzde 20 KKTC’li çalışan olduğunu, bunun daha da düşme riski bulunduğunu söyleyerek, turizm sektöründe işten durdurmalar başladığını, otel sahiplerinin devlete olan borçlarına bakılmaksızın çalışana destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu: Öğretmenlikten siyaset olmaz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KHK’nın öğretmen sınavlarıyla ilgili takvimi çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda birçok söylem üretildiğini dile getirdi.

Öte yandan kendilerinin 6 Haziran’da, KHK üyelerinin eksik olduğu bir dönemde, komisyon üyeleriyle görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Maliye’den yetkileri alarak münhalin ilanıyla ilgili prosedürü başlattıklarını kaydetti.

“Her kim ki geçici öğretmenlikten siyaset yapabileceğini düşünür, kaybeder” diyen Çavuşoğlu, geçici öğretmenliklerle ilgili kimsenin ileri geri konuşmamasını istedi, hükümetten gelip geçen hiç kimsenin sıralama yöntemine gitmediğini söyledi.

Tatar: Bağırmakla bir şeye çare bulamayız

Ardından Başbakan Ersin Tatar söz aldı. Yaz aylarında Meclis’in çalışması için birlikte alınan karar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tatar, kürsüyü kullanıp “avaz avaz bağıranların” amacının ne olduğunu merak ettiğini dile getirdi.

“Bağırmakla bir şeye çare bulamayız mesele gerçekleri görebilmektir” diyen Tatar, makul bir ses tonuyla da derdin anlatılabileceğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar “özel jet” konusunda polisin sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde Çarşamba günü ifade vereceğini açıkladı, bir an önce raporun ortaya çıkmasını ve kamuoyuna da açıklanmasını istediğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kendisinin de bu soruşturma için ifade verdiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, yakında süresi dolacak İskele Yeniboğaziçi Gazimağusa Emirmanesi’ni mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, YYK’nın çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret etti.

Özersay ifade verdiğini açıkladı

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kendisinden de ifade alındığını açıkladı.

Başbakan Tatar, raporun bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini, polisin geniş çaplı bir soruşturma sürdürdüğünü söyledi. Tatar, raporun kamuoyuna da açıklanacağını ifade etti.

Tatar, polisin kişisel hatası varsa bunun da soruşturulacağını ve gerek görülürse ceza verileceğini kaydetti.

Pilli: Gerekeni yapıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, eleştirileri yanıtlamak üzere söz alarak, “Herkes rahat olsun, Sağlık Bakanlığı olarak biz görevimizin başındayız ve sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını en iyi şekilde koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın salgının ilk gününden beri başarılı olduğunu, sadece bakanlığın değil herkesin üzerine düşen görevi yaptığını kaydetti.

Oğuz: Halk için çalışıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da halk sağlığı için çalıştıklarını anlattı.

YDP Başkanı Erhan Arıklı da yerinden söz alarak, narenciyecilerin destekleri hala alamadıklarını, ciddi sıkıntı içinde olduklarını kaydetti.

Oğuz da bu hafta içinde akaryakıtı ödemeyi düşündüklerini kaydetti. Fare zehiri konusunda gerekli alım ve dağıtımı yaptıklarını kaydeden Oğuz, ikinci ihaleye de çıkılacağını anlattı.

İncirli: En önemli şey demokrasi

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, içinde bulunulan yüzyılda yayıncılığın ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne işaret ederek, yayıncılığın en önemli konusunun da demokrasinin yerine getirilmesine katkısı olduğunu belirtti.

Şahiner: Devlet kuralları ihlal ediyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, YYK’nın işlevleri hakkında bilgi vererek, yayın ilkelerinin ne olması gerektiğine ilişkin örnekler verdi.

Devlet kurumlarının bu ilkeleri ihlal ettiğini ve siyasi partilere fırsat eşitliği sağlamadığını ileri süren Şahiner, bu ilkelerin yerine getirilmesini istedi.

Candan: Bin 500 TL’ler sadece bir kez ödendi

CTP Milletvekili Armağan Candan, meclisin tatile girmemesinin, bu özel dönemde halkın sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla olduğunu ifade ederek, esnafın yaşadığı sıkıntıları kendi gözlemleri üzerinden anlattı.

Esnafa vaat edilen bin 500 TL’lerin sadece bir kez ödendiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretiyle ilgili hiçbir bilgileri olmadığını kaydeden Candan, herkesin zor günler geçirdiğini ve devletin bu insanlar destek olması gerektiğini söyledi.

Şahali: Radyo yayıncılığı azaldı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, YYK’nın bağımsız bir kurum olarak denetimden sorumlu olduğunu ve yaptırım hakkı olduğunu belirterek, radyo yayıncılığının gittikçe azaldığını ve ağırlıklı olarak TV yayıncılığı yapıldığını kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin icraatlarından sorumlu olan hükümetin atılan adımlardan haberdar olmadığını iddia eden Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu yetkililerinin hayvancıya “hayvanlarınızı kesin” çağrısı yaptığını hatırlatarak ”Bakanın vizyonu bu değilse, bu çağrıdan bi haberse görevden alsın bu kişileri” dedi.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir sonraki birleşim 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.