Brüksel’de kritik hafta

Rum ve Yunan hükümetlerinin, Perşembe günü gerçekleşecek olan AB zirvesi arifesinde “Türkiye’nin cezalandırılması” için yoğun temaslar yaptığı, ancak AB’den yüz bulamadığı iddia edildi.

Fileleftheros, “Diplomatik Savaş Düzeninde” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile “önlerindeki diplomatik savaş için koordinasyon sağlamak” üzere bugün Atina’ya gideceğini hatırlattı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, AB’nin “Erdoğan’ın sesini kesmek için bu sefer Ankara’ya güçlü bir mesaj göndermesi gerektiği” düşüncesinde olduğunu yazan gazeteye göre, Rum ve Yunan hükümetleri tarafından sunulacak tartışma listesine Aya Sofya konusunun da eklenmesi önerilecek.

Gazeteye göre Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Perşembe günkü AB Zirve’sinde, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) sondajları” nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep edecek. Bunun ötesinde Yunanistan Ankara’ya “Türkiye’nin Yunan MEB’inde emrivakiler yaratma çabasının kabul edilmeyeceği” mesajını vermek istiyor.

Yunanistan Türkiye’ye bu mesajı verebilmek için son dönemde bir diplomatik hareketlilik içerisinde bulunuyor. Bu hareketliliğin ana ekseninde Fransa yer alıyor. Yunanistan, Türkiye’ye karşı “özlü ve sert yaptırım” kararı alınması için Zirve’ye baskı yapmak üzere Fransa, Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerle birlikte bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor.

Borrell bilgi verecek

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, bakanların fiziki olarak hazır bulunacağı ve Türkiye’nin eylemlerinin gündeminin üst sırasında bulunduğu toplantısı bugün saat 10.30’da başlayacak. Bugünkü toplantıda AB’nin Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, kısa süre önce Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Bugünkü tartışma konusu, Borrell’e Türkiye ile müzakereye başlama yetkisi verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılması olacak.

Alithia manşet haberine “Avrupalı Dışişleri Bakanları Türkiye Hakkında Karar Veriyor… Yaptırım mı Diyalog mu?” başlığını attı.

Gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa’nın ileri götürtmekte olduğu “katı çizginin” diğer ortaklarından karşılık bulmadığını, Borrell, Avrupa Komisyonu ve Alman dönem başkanlığının terazinin kefesini Türkiye ile diyalog yönüne ağırlaştırdığını belirtti.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, bazı şartlar ile diyaloğa şartlı olarak karşı olmadığı kaydedilen haberde, bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi’nden çıkabilecek maksimum kararın, Borrell’e AB adına Türkiye ile diyaloğa –sonucuna dair katı şart ve ön şartlarla- başlama yetkisi verilmesi olabileceği belirtildi.

Haravgi “Türk Meydan Okumaları Cevapsız… Kıbrıs ve Yunanistan Sert Yaptırım İstiyor… AB’nin Bugüne Kadarki Cevabı Zayıf” başlıklıklarını kullandı.

Politis de haberi manşetten şu başlıkla verdi:

“AB-Türkiye İlişkisi Karmaşık… 27’lerin Dışişleri Bakanları Niyetlerini Belirliyor…”