‘Tek taraflı adım atıyor’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı adımlarının Türkiye'nin ve KKTC'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Barışçıl çözüm için Türkiye'nin diyaloğa hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ancak yanıt Türkiye ve KKTC'ye karşı düşmanlık şeklinde oldu. Bu bize egemenlik haklarımızı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için sondaja devam etmekten başka seçenek bırakmadı" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico'da bir makale kaleme alan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusuna da değinerek, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı adımlarının Türkiye'nin ve KKTC'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Barışçıl çözüm için Türkiye'nin diyaloğa hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ancak yanıt Türkiye ve KKTC'ye karşı düşmanlık şeklinde oldu. Bu bize egemenlik haklarımızı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için sondaja devam etmekten başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.