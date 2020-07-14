"Diyalog TV'yi kim kapattı"

Melis GÜNEL

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşiminde Yayın Yüksek Kurulu’nun bütçesi görüşülürken, Diyalog TV uydu yayınlarının kesilmesi gündem oldu. TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, RTÜK’ün bu yönde karar alması için Türkiye ile kimin iletişime geçtiğini sordu. Angolemli bu konuda bilgi talep ederken, Başbakan Ersin Tatar’ın salondan dışarı çıkması dikkat çekti.

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları ise “Bir Diyalog TV vardı, ‘Halk Meclisi’ Programını yapardı, halkın sesiydi, halkın diliydi, hayvancının üreticinin diliydi” diyerek, uydu yayınlarının yeniden açılması dileğinde bulundu. RTÜK’ün, KKTC ile temas kurmadan aldığı kararı eleştiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Yayın Yüksek Kurulu’nun görevini yerine getiremediğini kaydetti.



Angolemli: Ne adımlar atıldı?

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Yayın Yüksek Kurulu’nun Diyalog TV’nin kapatılması konusunda bilgisi olmadığı açıklamasına işaret etti.

Türkiye’deki ilgililerle bu konuda ilişki kuran KKTC yetkilisinin kim olduğu konusunda Başbakan Ersin Tatar’ın bilgi vermesini isteyen Angolemli, aksi halde halkın KKTC’nin TC’nin alt yönetimi olduğunu düşüneceğini anlattı.

YYK’nın “bilgim yoktur” açıklamasını cesur bulduğunu ve alkışladığını söyleyen Angolemli, RTÜK ile YYK arasında işbirliği anlaşması olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan YYK’nın görevini tam olarak yapmış sayılmadığını kaydeden Angolemli, RTÜK ile olan işbirliği anlaşmasının uygulanmadığını kaydetti.

YYK’nın Mayıs’ta Diyalog TV konusunda ne yapılabileceğini RTÜK’le temasa geçip, çözüm üretme planı yaptıklarını söyleyen Angolemli, bu konuda ne adımlar atıldığını ve “neden bana sormadan yayını kestin?” sorusunun sorulup sorulmadığını sordu.

YYK’nın özerk bir yapıya sahip olduğunu ancak Meclis’te bir temsilcisi olduğunu, bunun da Başbakan olduğunu kaydeden Angolemli, karasal sayısal yayın konusunun hangi noktada olduğunu sordu.

YYK’nın tespit ettiği suçlarda önce uyarıda bulunması gerektiğini söyleyen ve izlenmesi gereken süreci anlatan Angolemli, RTÜK’le Diyalog TV konusunun konuşulması gerektiğini söyledi. Angolemli, yasaya ret oyu vereceklerini dile getirdi.

Yayının kesilmesine neden olan programda yer alan Besim Tibuk’un İstanbul’da mahkemeye verildiğini ve kararın beraat yönünde olduğunu kaydeden Angolemli bu bağlamda YYK’nın bir an önce RTÜK’le iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı: Kovuşturma olmadığı kararı alındı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Diyalog TV’nin yayınlarının karartılması olayına değindi.

Arıklı Diyalog TV’nin karartılma nedeninin lisans eksiklinden kaynaklandığının söylenmesine rağmen YYK tarafından yapılan açıklamada bunun doğru olmadığının söylenmesini hatırlatarak, “Keşke RTÜK bizimle devlet ciddiyeti içinde temas kurabilseydi. İlgili şahsın gerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse FETÖ ile ilgili söyledikleri hakkındaki davada herhangi bir kovuşturma olmadığı kararı alındı” dedi. YYK’ya soru yönelten Erhan Arıklı, “Peki lisansı olmadığı gerekçesiyle yayınları durdurulan Diyalog TV’nin yaklaşık 50 çalışanın işsiz kalması hakkında YYK hangi girişimde bulundu? Bu gerçekten üzücü bir durum” dedi.

Erhürman: Kendi yayın platformumuzu kurmamız gerekiyor

CTP Başkanı Tufan Erhürman ise, kendi yayın platformumuzu kurmamız gerektiğini belirtti.

Erhürman şunları söyledi: “Diyalog TV olayında YYK, RTÜK ve uydu yayıncılığı meselesi gündemimize gelmiştir. Normalde uydu yayınında yer almak başka ülkelere de sesini duyurabilmek anlamına gelirken bizim ülkemizde uyduya çıkmazsanız sadece başka ülkelere değil kendi ülkeniz içinde de sesinizi duyuramazsınız. Bu ülkede Diyalog TV uyduya çıkmadan da ülke içinde izlenebilseydi mesele çok farklı olacaktı ve uydusuna çıktığınız ülkenin kurallarına uymak zorundasınız diyebilirdik. Ama bizim ülkemizde yayın yapan yayın kuruluşları Türk hukukuna uymak zorunda. Oysa biz KKTC ayrı bir devlettir diyoruz. Bütün bunları doğru zemine oturtmanın tek bir yolu vardır. Kendi yayın platformumuzu kurmamız gerekir. Kendi TV kanallarımız ülke içinde izlenebilir duruma gelir başka ülkelerde yayın yapmak isteyenler de gerekli uyduyu kullanır.”

Hamzaoğulları: Diyalog TV halkın diliydi

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da Diyalog TV’nin yayınlarının kesilmesini eleştirdi. Hamzaoğluları, şunları ifade etti: “Bir Diyalog TV vardı, ‘Halk Meclisi’ Programını yapardı. Halkın sesiydi, diliydi, hayvancının üreticinin de diliydi… Belki çokta keskin konuşmalar oldu o programlarda ama güzel şeyler de çok oldu. YYK ile hükümet böyle bir karar alındığını bile bilmezdi. Diyalog ile ilgili çıkıp bir şey söyleseydiniz bari. İstanbul’da mahkeme sonuçlandı, YYK ile RTÜK istişare içindedir, gerekli adımlar atılıyor deseydiniz ama hiç böyle olmadı. İnşallah Diyalog TV yeniden gökyüzüne çıkar ve halkın sesi olmaya devam eder… Dinlemeyen ve kale almayan hükümetlere yine de bir ses vermeye çalışır.”

Özyiğit: Hükümet ve YYK bir şey yapmadı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise YYK’nın Türkiye’deki RTÜK’ün Kıbrıs’a uyarlanması hali olduğunu savundu. Diyalog’un kapatıldığını, hükümet ve YYK’nın buna yönelik hiçbir çaba göstermediğini söyleyen Özyiğit, “Hangi yayın kuruluşu olursa olsun farklı görüşlere saygı duymamız ve takdiri kamuoyuna bırakmamız gerekir” dedi. Özyiğit, halkın haber alma özgürlüğü bulunduğunu söyleyerek, halkın ne derece doğru haber alabildiğini sorguladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 11:11