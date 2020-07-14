AB uyarıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında KKTC’ye girişleri zorlaştıracak adımlar atması ortamı gerdi.

Güney Kıbrıs’taki deniz ve havalimanları üzerinden KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin geçişlerini engellemeye yönelik kısıtlamaların 10 gündür uygulandığı belirtilirken, salgınla alakalı olmadığı kaydedildi.

Güneyin Kıbrıs’ın Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen bu yaklaşımı üzerine harekete geçen KKTC Meclisi, ortak bir deklarasyon yayımlayarak, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’e (BM) durumu anlatan bir mektup yazdı.

Özersay, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC’ye giriş ve çıkışlarda yürürlüğe koyduğu keyfi ve engelleyici uygulamaların sona erdirilmesi yönünde gerekli adımları derhal atmaya davet etti.

Tüm siyasi partiler imza koydu

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri ortak bir deklarasyonla, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okunan; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Milletvekili Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın imzasını taşıyan deklarasyonda, Rum tarafının yeni uygulamasının Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı olduğu vurgulandı.

Ortak deklarasyonun tam metni şöyle: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı gözlemlenmektedir. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusunda salgın öncesindeki duruma geri dönmesi konusunda derhal gereken inisiyatifi alması konusunda çağrı yapar.”

AB ve BM’ye mektup

Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’e (BM) durumu anlatan bir mektup yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e birer mektup gönderen Özersay, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC’ye giriş ve çıkışlarda geçiş kapılarında yürürlüğe koyduğu keyfi ve engelleyici uygulamaların sona erdirilmesi yönünde gerekli adımları derhal atmaya davet etti. Özersay, mektubunda, Rum liderliğinin Yeşil Hat Tüzüğü’nü tek yanlı olarak değiştirerek, 1 Temmuz 2020 itibarıyla, hem bir kısım Kıbrıs Türk vatandaşının, hem de AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’ye Kara Giriş Kapılarından giriş-çıkışlarını engelleyen uygulamasının serbest dolaşım hakkının ihlali olduğunu vurguladı. Başbakan Yardımcısı mektubunda söz konusu kabul edilemez uygulamaların amacının Kıbrıs Türk tarafının ekonomisini ve turizmini baltalamak olduğunu belirterek, bunun iki halk arasındaki kırılgan ilişkileri ve güveni daha da zedeleyeceğine dikkat çekti. Özersay, mektubunun ekinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin imza koyduğu deklarasyonu da muhataplarına iletti.

