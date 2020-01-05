Merit Royal’de çocuklara özel yılbaşı kutlaması yapıldı

Merit Royal Premium Hotel’de yeni yıl tatillerini geçiren çocuklar, Royal Adventures Kids Land tarafından hazırlanan özel yılbaşı eğlence programı sayesinde unutulmaz bir gün yaşadılar.

Çocuklar sabah sporu ile güne başlayıp müzikli oyunlar, yılbaşı temalı sanat atölyesi, hediye yapımı, yarışmalar, karaoke ve yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere katılıp, yılbaşı mini diskosunda gönüllerince dans ettiler.

Akşam hep birlikte zengin açık büfe yemeklerin tadını çıkaran çocuklar, sürpriz Noel Baba ziyareti ile de keyifli anlar yaşadılar.

Noel Baba ile sohbet eden minikler, aldıkları yeni yıl hediyeleri karşısında sevinçlerini gizleyemediler. “Bubble Show” ve “Sihirbaz” gösterilerini heyecanlı ve meraklı bakışlarla izleyen çocuklar, kostümlü animatörler eşliğindeki yılbaşı partisine de katılarak 2020 yılını enerji dolu karşıladılar.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 04:05