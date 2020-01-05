Dünyanın Renkleri Eğitim Merkezi’nin minikleri yeni yıla çok mutlu girdi

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, yeni yıla, dillere destan bir parti ile girdi. Okul yönetiminin hazırladığı güzel etkinlikler çerçevesinde minikler önce Noel Baba ile buluştu. Buluşma sırasında hediyeler dağıtıldı, dilekler tutuldu.

Oldukça renkli geçen eğlence sırasında minik öğrenciler, kura ile belirlenen arkadaşları için aldıkları hediyeleri de dağıttılar. Özenle seçilmiş kıyafetlerle okula gelen minikler, öğretmenleriyle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söylediler.

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin öğretmenleri de, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.



Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 04:04