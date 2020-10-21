Modanisa’nın ilk online defilesini 250 bin kişi izledi

Modada en etkileyici trendler ve sezonun en iyilerini online defileler ile dijital dünyaya taşıyan Modanisa, Modanisa Campus’te gerçekleştirdiği Fashion Now! (Moda Şimdi!) ile dünya çapında modest modayı takip eden yüzbinlerce insana ulaştı. 3 farklı konsept ile gerçekleştirilecek online Modanisa Sonbahar/Kış 2020 defilelerinin ilki olan Campus Show ABD’den Türkiye’ye pek çok ülkeden toplamda 252 bin kişi tarafından aynı anda canlı izlenirken, 3 defilenin sonunda rakamın 2 milyon izleyiciyi geçeceği tahmin ediliyor.

Modanisa, “Fashion Now” (Moda Şimdi) sloganı ile Ekim ayı boyunca Cuma günleri 3 farklı konseptte online canlı podyum defileleri ile Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonunun tanıtımını yapacak.

Türkiye’den modest moda alanında paylaşımları ile binlerce kişiye erişen 40’a yakın influencer’ların da katılarak sosyal medya kanallarında paylaştığı defile, Modanisa’nın 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarının da yer aldığı 12 farklı sosyal medya kanalında, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Bahasa dillerinde da canlı yayınlandı.