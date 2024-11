Müzik ziyafeti sundu

Ünlü sanatçı Sibel Can, Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’da iki bini aşkın hayranıyla buluşarak hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Güçlü sesi, yorumu ve efsane sahnesi ile Diamond’ın büyüleyici atmosferinde tam bir müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı, Amor Gariboviç imzalı siyah payet işlemeli elbisesi ile göz kamaştırdı.

En hit parçalarından “Senden Başka Kimsem Yok” ile konserine muhteşem bir giriş yapan Sibel Can, “Merit Royal Diamond sahnesini çok seviyorum, sizin sevginiz her zaman beni iyileştiriyor” diyerek salonu dolduran hayranlarına sevgilerini iletti. Şıklığı, zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile gece boyunca hayranlarını adeta büyüleyen Sibel Can, özel repertuvarı ile coşku dolu bir akşam yaşattı. “Adını Dağlara Yazdım” ve “Lale Devri” şarkılarında tüm salon dev bir koro halinde Sibel Can’a eşlik etti.

Diamond konserinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü de yad eden Sibel Can, “Ruhu şad olsun, sevdiği parçaları hep birlikte söyleyelim” diyerek Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşattı. Türk sanat müziğinden unutulmaz eserleri; İbrahim Tatıses, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu’dan seçtiği parçaları art arda sıralayan başarılı sanatçı, “Leylim Ley” parçasını elektro gitaristlerinin eşliğinde muhteşem yorumlayarak coşkuyu doruğa çıkardı. Dillerden düşmeyen “Padişah” parçası ile konserinin finalini yapan Sibel Can, hayranlarının ayakta alkışları eşliğinde Diamond sahnesinden ayrıldı.