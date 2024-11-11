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Örnek dayanışma

Gönüllü vatandaşlar ve belediye personelinin katkısıyla Çatalköy-Esentepe bölgesinde çevre temizliği yapıldı 

Örnek dayanışma
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Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, gönüllü vatandaşlar ve belediye personelinin katkısıyla bölgede çevre temizliği yapıldı.
Bölge halkı sabahın erken saatinde bir araya gelerek, önceki gün ormanlık alanlardaki, yol kenarlarındaki çöpleri ve atıkları topladı. 
Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 25 gönüllü vatandaş ve belediye personelinin katkısıyla bölgede çevre temizliği yapıldığını duyurdu. 
Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çevreye olan saygının azaldığı bu dönemde duyarlı vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, ciddi bir farkındalık yarattı” dedi.

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