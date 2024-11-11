Tek sigara için yandı

Tatil için Kuzey Kıbrıs’a gelen 44 yaşındaki M.T.’nin valizinde uyuşturucu bulununca Ercan Havalimanında tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının valizinde bulunan montun cebinde bir gram hintkeneviri bulunduğunu açıklarken, zanlı ise “ sadece bir içimliktir, kötü niyetim yoktu” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 9 Kasım 2024 tarihinde saat 23.10’da Ercan Havalimanında gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Pamir isimli köpeğin Mehmet Topçu’nun tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada valizde bulunan montun cebinde sigara paketi içerisinde tütünle karışık yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi İstanbul-Taksim'de tanımadığı bir kişiden aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise özür dileyerek, "Kötü bir niyetim yoktu. Montumun cebinde kaldı, valizin içerisindeydi. Tek sarımlıktır. Bir gram bile değildir “dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

