Fişleri iptal etti paraları çaldı

Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan 22 yaşındaki Taybet Özbay, iş yerinden para çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının satılan ürünlerin fişlerini kasadan iptal ederek, aite alınmış gibi gösterip, 6 bin 364 TL çaldığı ancak miktarın artabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan zanlının 25 Ekim- 9 Kasım 2024 tarihleri arasında iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının satış yaptığı ürünlerin fişlerini kasadan iptal ederek, iade olarak geri alındığını gösterip 6 bin 364 TL nakit parayı kasadan alarak sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, çaldığı düşünülen ve tasarrufunda bulunan 8 bin 800 TL paranın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile aranan emareler olduğunu ifade etti. Polis, ayrıca çalınan miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

