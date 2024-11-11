Saat 09.05’te  hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümü olan bugün Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de tören ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlendi.

Lefkoşa’daki tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

AKM’de düzenlenen törenle anıldı

Atatürk'ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Anma töreni, konuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı piyano dinletisi, "Dersimiz Atatürk" isimli oratoryo ve tablo sunumu ile sona erdi.

Tüm yurtta etkinlik düzenlendi

Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde başkent Lefkoşa yanında ilçelerde düzenlenen törenlerle de anıldı.

Ulu Önder, Gazimağusa, Girne,İskele, Lefke Güzelyurt, Değirmenlik, Alayköy’de düzenlenen törenle anıldı.



