Röntgenci utandı

Girne’de 27 yaşındaki genç kadının yaşadığı apartman dairesinin banyosuna ait havalandırmasının içerisine girerek, röntgencilik yapan Ömer Küçükoğlu kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aynı apartmanda 2 vakanın daha meydana geldiği, zanlının bunlarla bağlantısının olabileceği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 8 Kasım 2024 tarihinde saat 18.50 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, o tarihte kimliği henüz tespit edilmeyen zanlının, 27 yaşındaki kadının yaşadığı apartman dairesinin banyosuna ait havalandırmasının içerisine girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının banyonun açık durumdaki penceresinden genç kadının gözetlemek suretiyle “cinsel taciz ve röntgencilik” suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntüleri sayesinde söz konusu suçları işleyen şahsın Ömer Küçükoğlu olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, genç kadının da zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı.

Polis memuru, olay mahalli ve çevresindeki kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü, yakın zamanda aynı apartmanda meydana gelen iki benzeri vakayla zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

