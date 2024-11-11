İki kişi yaralandı

Tatlısu- Mersinlik ana yolunun Baraj mevkiinde öğlen meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Kılıç isimli sürücünün dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu gerçekleşti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Hasan Kılıç (E-54) yönetimindeki TNZ 945 plakalı araç ile Mersinlik istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyir halinde olduğu esnada, aynı yol güzergahı üzerinde yolun sağına virajlanan kısmına geldiği esnada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen İbrahim Kolbaşı (E-51) kullanımındaki JG 129 plakalı van aracın önünü tıkaması nedeniyle yüz yüze çarpışma gerçekleşti.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan JG 129 plakalı araç sürücüsü İbrahim Kolbaşı ile TNZ 945 plakalı araç sürücüsü Hasan Kılıç kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alındı.

