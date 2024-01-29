Müzik ziyafeti sundu

Birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz eğlencelere imza atan Merit Royal Diamond Otel, yılın ilk konserinde Türkiye’nin güçlü seslerinden Özcan Deniz’i ağırladı. Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, Cumartesi akşamı Diamond sahnesinde iki bini aşkın dinleyiciye hitap etti.

Yılların eskitemediği parçalarını Kuzey Kıbrıs’taki sevenleri için seslendiren Özcan Deniz, sahne performansı ve çok özel repertuvarı ile izleyenleri mest etti. Konserine “Aslan Gibi” şarkısı ile çıkış yapan ünlü sanatçı, bir kez daha Merit Royal Diamond sahnesinde olmaktan ve sevenlerinin oluşturduğu muhteşem atmosferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Her zamanki şıklığı ile hayranlarını büyüleyen Özcan Deniz, hareketli şarkılarını art arda sıralayarak coşkuyu doruğa çıkardı.