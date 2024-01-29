Fanatikler ayakta

Rum Yönetimi Başkanı Nikos hristodulidis’in, Kıbrıslı Türklere yönelik ‘içi boş’ destek paketine karşı çıkan Rum partilerinden DİKO “işgal bölgelerinde yaşayanlara Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu verilmemeli” dedi.

DİKO, “Bu tarz her önlemin devam eden Türk işgalini de göz önünde bulundurması gerektiğini ve Kıbrıslı Türklere hem KKTC’de yaşama, hem de Kıbrıs vatandaşlığı özelliğinden yararlanma imkanı vermemesi gerektiği” iddiasında bulundu.

“İki dünyanın” da ayrıcalıklarından yararlanma imkanı sağlanması halinde Kıbrıslı Türklerin mevcut durumun (statüko) kalıcılaşması konusunda teşvik edileceğini iddia eden DİKO, önlemlerden bazılarının muhtemelen Kıbrıslı Rumlara haksızlık yapacağını da ileri sürdü.

ELAM’dan tepki geldi

Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı önlemleri kabul edilemez bir karar olarak nitelendiren ELAM partisi açıklamasında, bu kararın basit sözlerle kabul edilemez ve ayıplanacak bir karar olduğunu, çünkü yalnızca vatanın işgaline destek verdiğini iddia etti.

İlan edilen tedbirlerin ne kadara mal olacağı sorusunu da soran ELAM, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yalnızca Kıbrıslı Türkler, kaçak göçmenler ve ileri sürülen işgal güçlerinin desteklenmesi için para olduğu” iddiasında bulundu.

AKEL yetersiz buldu

Açıklanan önlemlerden memnuniyet duyduğunu belirten AKEL ise açıklamasında, hedeflenen şeyin bu önlemlerin gerek Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına, gerek Kıbrıslı Türklerle ilişkileri ilgilendiren çeşitli meselelerin çözümüne yardımcı olması gerektiğine işaret etti.

Önlemlerden çoğunun geçen mayıs ayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sundukları önerilerle ilişkili olduğunu ifade eden AKEL, bazı önlemlerin daha çok açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve bunu talep edeceklerini dile getirdi.

Önlemlerden bazılarının hali hazırda alınmış kararların kayda geçirilmesi olduğuna işaret eden AKEL, önlemler arasında iki toplum arasında yeniden yakınlaşma ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürü oluşturmaya yönelik unsurlar yer almadığını belirtti.

Rum sözcü açıklama yaptı

Haravgi'ye göre “Astra’ya” konuşan Rum Hükümeti Sözcü Vekili Yannis Andoniyu, başvuruların hızlı bir şekilde incelenmesiyle ilgili mekanizmalar meydana getirileceğini ve her başvurunun kendi özelliğine bağlı olarak inceleneceğini ifade etti.

Konuyu hassas olarak nitelendiren Andoniyu, tüm başvuruları paralel olarak değerlendirmelerinin mümkün olmadığını ancak başvuruların artık tek tek inceleneceğini kaydetti. Andoniyu, Yeşil Hat listesine eklenen ürünlerin ise kahve, limonatalar, donmuş sebzeler, donmuş patatesler ve kurutulmuş ürünler olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 09:47