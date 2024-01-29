Kalplerde yaşıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, “100’üncü Doğum Yılı” nedeniyle Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, GAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eko Avrasya Vakfı ve Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde yapıldı.

“Bir vatansever, bir lider, bir halk kahramanı ve bir baba olarak, ‘Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş/Toros 100 Yaşında Anma ve Anımsatma” programına aile üyeleri Serdar Denktaş, Değer Denktaş ve Ender Denktaş’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Eko Avrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren katıldı.

Anma programında ayrıca, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör Yrd. Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yrd. Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan ve diğer akademik-idari kadro da yer aldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, “bitmeyecek” vatan ve hürriyet mücadelesine vurgu yaparak, Kurucu Cumhurbaşkanını, hayattayken tanımak ve onun öğütlerinden yararlanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş, Eko Avrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun da söz aldığı etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yapım ve yönetmenliğini üstlendiği “Babam Denktaş” adlı belgesel gösterimi ve Kaval Sanatçısı Murat Toraman’ın eşliğinde Piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun “Senfoni Türk” adlı piyano uyarlamaları dinletisiyle sona erdi.

