Türkiye destek verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin de desteğiyle 2024 yılının 2023 yılından çok daha güzel geçmesi için gerekli ekonomik adımların atıldığını belirterek, yüzde 50,31 oranındaki hayat pahalılığının Ocak maaşlarına yansıtılacağını ve hayat pahalılığının 2024 yılında 3 defa verileceğini anlattı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından geçen hafta başlatılan istişare toplantıları UBP Lefkoşa Surlariçi örgütlerinin katılımıyla Lefkoşa İlçe Başkanlığında yapıldı. Toplantıya Başbakan Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, kamu çalışanları arasında yüksek maaş alanlarla, düşük maaş alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için verilen sözlerin tutulduğunu ve sendikalarla ortak bir noktada buluşulduğunu söyleyen Üstel, özel sektöre sosyal sigorta prim desteğinin verilmeye devam edileceğini belirtti. Asgari ücrete memnun edici bir artışın da yapıldığını anımsatan Üstel hayvancılık ve tarıma da önemli oranda verilen desteklerin süreceğini kaydetti.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan da toplantıda yaptığı konuşmada, planlı faaliyetleri kapsamında sürdürülen istişare toplantılarının Lefkoşa’ya bağlı bütün Örgüt başkanları ile devam edeceğini vurgulayarak amaçlarının Lefkoşa’daki birlik beraberliği pekiştirmek ve Lefkoşa’ya yakışan faaliyetleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.