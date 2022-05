Karar bekliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ifade ederek, bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı; yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek; bu ismi bir an önce belirlemelerinde de fayda var” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkan ve yetkilileriyle iki günde gerçekleştirdiği görüşmeyi TAK’a değerlendirerek, “Süreç, bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı fikir teatisinde her bir partinin beklentisini, vizyonunu, hükümette yer alma noktasındaki duruşunu dinlediğini belirtti.

Görevlendirme en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siyasi partilerle yaptığı fikir alışverişini etraflıca değerlendirerek en kısa zamanda hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Seçimin zaman kaybı anlamına geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Seçim, 2022’nin önemli bölümünün kaybı anlamına gelir… Erken seçimin konuşulacak bir alternatif olmadığını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da ekledi:

“Yurttaşın beklediği hizmeti sağlayacak, sorunların çözümüne odaklanacak bir hükümetin en erken zamanda kurulabileceğine yönelik inancımı tamdır. Sorumluluklarımız büyüktür. İçinden geçtiğimiz süreç bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor.”

Tatar, siyasi partilerin yetkili organlarının, kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin kuşkusuz sürece katkı sağlayacağını kaydetti.

UBP yetkili organları belirleyecek

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verebileceğini ifade eden Tatar, isimlerin parti yetkili kurullarında belirlenmesi gerektiğini, bunun parti içi mesele olduğunu kaydetti.

Tatar, “UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek... Yani benim hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP’nin bu ismi bir an önce belirlemesinde fayda var” şeklinde konuştu.