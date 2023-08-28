Nağmeler dile geldi

Merit Lefkoşa Hotel& Casino’da geçtiğimiz hafta sonu ‘Dünyadan uzak’ şarkısıyla ün kazanan Sakiler Grubu sahne aldı.

Sakiler; ‘Dünyadan Uzak, Yalanı Bırak, Canıma Minnet, Sürgün Aşkımız...’ gibi eserlerinin yanı sıra ‘Ellerimde Çiçekler, Kaç Kadeh Kırıldı, Duyanlara Duymayanlara, Ölürüm Hasretinle...’ gibi birçok usta sanatçıların da sevilen eserlerine yer verdiler.

Grup üyeleri, bu güzel gecede misafirlere şölen yaşatmakla kalmayıp eserlerin ortaya çıkış hikayesini ve Sakiler’in nasıl kurulduğunu hoş bir sohbet edasıyla mısafirler ile paylaştılar.

Alkışların susmadığı bu gecede Sakiler, Ankara oyun havaları söyleyerek misafirlerin coşkusunu arttırdı.

Konser sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden sanatçılar, Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

