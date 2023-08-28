Maria zoru başardı

Suna ERDEN

Fransa’da oturum izni olan arkadaşının kimliğine bürünen Maria Mercelle Ntsama Deada, önce Ledra Palas giriş kapısından KKTC’ye girdi, aynı pasaport ile Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına giden Maria, muhaceret işlemini yapan görevliyi kandıramadı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkemize gönderilerek polise teslim edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nazmi Doğan, zanlının 26 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa Ledra Palas Sınır Kapısında Fransa'ya gitmek için Fransa oturma izni olan Kamerun uyruklu Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan Kamerun passaportu ile Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak suretiyle Sahte Davranışla Kayıt Temin ettiğini söyledi.

Aynı pasaportla Ercan’dan da sorunsuz geçti

Polis, zanlının, aynı tarihte Ercan Havaalanında, aynı Kamerun Pasaportunu kullanıp yine Başkasının Kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Ercan Muhaceret Memuruna vererek İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gittiğini açıkladı. Polis zanlının aynı gün İstanbul'da tespit edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini ve bahse konu Kamerun pasaportunun emare olarak alındığını belirtti.

Bin 189 gündür kaçak yaşıyormuş

Polis zanlının Bin 189 gündür KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.