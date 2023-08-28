Başlarını yaktılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştıkları “Kiler” isimli marketten, ürün çaldıkları iddia edilen Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi ve polise yapılan şikayet üzerine tutuklandı. Mahkemede, Guldana Yusupova’nın bin 296, Manzura Atamuradova’nın 802, Yulduzhan Jorayeva’nın ise 811 TL değerinde ürün çaldığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hatice Emin, Lefkoşa Kiler market içerisinde kasiyer ve rafçı olarak çalışan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini açıkladı.

Kamera görüntüleri ele verdi

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlı Guldana Yusupova’nın 18 Ağustos 2023 tarihinde 1296 TL, zanlı Manzura Atamuradova 24 Ağustos 2023 tarihinde market içerisinde toplam değeri 802 TL ve zanlı Yulduzhan Jorayeva’nın 811,09 TL değerindeki market ürünlerini kasadan ödeme yapmadan marketten ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildildiğini bildirdi.

Polis mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın yeni başladığını kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023, 09:59