Meclis, 36 gün daha tatil yapacak

Raif DOĞRU

KKTC Meclisi 2 aylık tatil sonrasında geçtiğimiz hafta iki gün üst üste ‘olağanüstü’ toplantı yaptı. Perşembe günü, yani ilk toplantıda muhalefet hükümet icraatlarını eleştirdi, iktidar kanadı yanıt verdi. Salon eskisi kadar boş değildi ama çoğunluğun yine birleşimi izlemediği görüldü.

İkinci olağanüstü toplantı ise 25 Ağustos Cuma günü yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun çağrısıyla gerçekleşen toplantıda ‘ivedilik’ öngören bazı yasalar geçirildi. Bunlar arasında kamuda çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi de bulunuyor. Yasaların geçirilmesinin ardından Meclis yeniden tatile girdi.

Yeni bir olağanüstü çağrı gelmemesi halinde Cumhuriyet Meclisi’ nin bir sonraki birleşimi 2 Ekim’de gerçekleşecek! Bu durumda milletvekilleri 36 gün daha tatil yapmış olacak.

Ülke sorunlarının arttığı bir dönemde meclisin 3 aydan fazla bir süre tatil yapması sadece vatandaşlardan değil, eski siyasilerden de sert tepki görüyor.

Angolemli: Tatil süresi kısaltılmalı

Uzun yıllar milletvekilliği yapan Hüseyin Angolemli, Diyalog’a yaptığı açıklamada ‘Meclis eğer halkın sıkıntılarını azaltacak bir çalışma yapacaksa tatil süresini kısaltmasında fayda vardır” dedi.

Tatili kısaltıp da boş salonlarda konuşa yapmanın fayda getirmeyeceğini belirten Angolemli, halkın pahalılıktan ve elektrik kesintilerinden bunaldığını, trafik gibi sorunların korku verici bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Vehbi : Anlaşılır gibi değil

Eski milletvekillerinden Ergün Vehbi de meclisin özellikle böylesi bir dönemde uzun süreli tatilde olmasına anlam veremediğini söyledi.

“Mecliste olduğum dönemde tatil süresinin kısaltılması için çok uğraştım ama başaramadım” diyen Vehbi; ülkenin ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

Ergün Vehbi “İcraat yapacakları bir süreç başlatmalarını diliyorum. Halkın siyasete güveninin kalmadığı bir süreçten geçiyoruz” diyerek, tüm siyasilerin bunu dikkate almasını istedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023, 10:09