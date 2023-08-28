Dehşet saçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir işletmeye giren 22 yaşındaki Yılmaz Mavideniz, 70 yaşındaki görevli kadını önce ölümle tehdit etti, ardından ciddi şekilde darp etti ve içerisinde 300 TL para, cep telefonu ve kişisel bakım eşyalarının bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

Polise yapılan ihbarın ardından zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve dün tutukluluk talebi ile Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 26 Ağustos tarihinde saat 04.15 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren "Muhabbet Cafe" isimli iş yerinin kapısını açarak içeriye giren 22 yaşındaki Yılmaz Mavideniz, mutfak bölümünde temizlik işi yapmakta olan 70 yaşındaki A.S.’nin başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti.

Temizlik görevlisini öldürmekle de tehdit eden Yılmaz Mavideniz, tezgâh üzerinde bulunan içerisinde 300 TL nakit para, 1 adet cep telefonu ile kişisel bakım eşyalarının bulunduğu çantayı alıp olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, nöbetçi Yargıç huzuruna çıkarılarak, hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.