Veliler zorda

Ömer KADİROĞLU

Okullar yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına Eylül’de başlayacak. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçlarını tamamlamak için alışveriş telaşına girerken, kıyafet ve kırtasiye masraflarının bütçeleri hayli zorladığı belirtildi.

Diyalog muhabirinin yapmış olduğu araştırmaya göre; ilkokula giden bir öğrencinin günlük üniforma ve spor kıyafetinin toplamı bu yıl bin lirayı buluyor. Buna kırtasiye masrafları da eklenince rakam daha da büyüyor.



Üniformalar cep yakıyor

Okul masrafları bu yıl velileri oldukça zorluyor. Öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından belirlenen eşofman takımı, gömlek, kravat, pantolon, sweatshirt, mont gibi kıyafetleri alma zorunluluğu bulunurken, formaların fiyatı okuldan okula değişiklik gösteriyor.

Veliler lise formaları için bu yıl 2 bin liranın üzerinde rakamlar ödenmek zorunda. İlkokul kıyafetlerinin maliyeti ise 800 ile 900 liradan başlıyor bin 200’e kadar çıkıyor.

En ucuz çanta 400 en pahalı bin 700 lira

Okul çantaları marka ve kalitesine göre 400 liradan başlayıp bin 700 liraya kadar çıkabiliyor. Her bütçe için uygun fiyatta çanta mevcut olsa da ucuz olanlarının çok küçük olması nedeniyle anasınıfı çocuklarına hitap ediyor.

Beslenme çantaları ve suluklar ilkokul öğrencileri için önem taşırken, bu ürünler fiyat olarak da aynı şekilde yükselebiliyor. Bugün en ucuz su matarası 70 lira en pahalısı ise 900 lira oldu. Tek bir silginin fiyatı dahi 12 liraya çıkabiliyor. Bir defter en az 40, en fazla 185 lira gibi fiyatlara satılırken, cüzdanların fiyatı ise marka ve modeline göre 40 lira ile 400 lira arasında değişiyor.