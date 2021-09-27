Geri adım atmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde Cenevre’de

Cenevre’de ortaya koyduğu 6 maddelik önerinin arkasında durduğunu, yeni siyaseti ve Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit bağımsız devletin iş birliğinde anlaşma olabileceğini tekrarladığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta federal anlayışla bir çözümün söz konusu olamayacağını; yan yana yaşayan iki devletli çözümden başka bir çıkış yolunun olmadığını aktardı.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla ortaklık cumhuriyetinden atıldığını, haksız geçen süreçler sonunda Rum devletinin Avrupa Birliği’ne üye olduğunu ve bunun sonucunda Türkiye ile aralarındaki bağları kopartıp federal anlayışı kabul edip Rum hükümetine yama olmasını beklediklerini ama kendilerinin bunu asla kabul etmeyeceğini anlattı. Tatar, “Bizim pozisyonumuz gerçekçidir” dedi.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk halkının haklarını savunduğunu, Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurguladığını da belirterek, 50 yıldır değişmeyen statünün artık değişmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; böyle bir ortamda anlaşma olamayacağını dile getirdiklerini ifade etti.

Anastasiadis çok agresif

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen cuma günü yaptığı konuşmada çok agresif olduğunu, bu şekilde bir konuşmanın bu diyalog sürecine bir katkısının olamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Genel Sekreter’e bunları anlattığımda yine bir anlaşma olacaksa ve barışın sürmesi için, çatışma olmaması için bütün bu yaşananları dikkate alması gerektiğini vurguladım. O yüzden yan yana yaşayan egemen eşitliğe dayalı çözüm önerisini bir kere daha dile getirdim. Bütün bu konuşmalardan sonra genel sekreter de bir değerlendirme yapacaktır.

Guterres’in yol haritası hakkında yapılacak 3’lü görüşmeden sonra bu konu ile alakalı daha detaylı konuşma şansım olacaktır. Bunun dışında, Jane Lute görevden ayrılıyor ve Genel Sekreter kendi kapasitesinde tekrar bir temsilci atıyor. Fakat görev ve yetkisini aşmamasını tekrar kendisine bildirdik. Güvenlik Konseyi’nin kararı ve daha geniş yetkilerle bu eşit egemenlik ve uluslararası eşit statü talebimiz yerine gelmeden, resmi müzakereler başlayacak tarzında bir algının oluşmasına karşı olduğumuzu Genel Sekreter’e tekrar ifade ettik. Bizim söylediklerimizi de dikkate almak zorunda olduğu için kendisi de Jane Lute’un yerine atanacak temsilcinin, onun yetkilerinden daha fazla olmayacak şekilde görev yapacağını söylemiştir.”

Lute’la görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u öğle yemeğine davet ederek görüştü.

Görevi süresince Kıbrıs konusundaki hizmetleri için Lute’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar ve heyet üyeleri, Lute ile Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmelerini aldı.