Aşılıları kapsıyor

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapılarından karşılıklı testsiz geçişler bugünden itibaren başlıyor. Testsiz geçiş uygulaması çift doz aşı yaptıranları kapsıyor. Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek

9 geçiş kapısında bugünden itibaren “turuncu seviye” uygulanacak. Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden Coronavirüs testi istenmeyecek, aşı kartlarını göstererek geçiş yapabilecekler.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içi geçişlerde “turuncu” seviyenin uygulanması kararına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından geçen cuma günü yapılan açıklamada, geçişlerde tam aşılı kişilerden test istemeyeceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabilecekler. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı (Kato) Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecekler.

Haziran’da geçişler yeniden başlamıştı

Coronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıs Rum tarafı Şubat 2020’de Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını Coronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020’deki toplantısında tüm kara ve hava sınır kapılarının KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. 4 Haziran 2021’de ise 9 sınır kapısı, belli kurallar çerçevesinde yeniden geçişlere açılmıştı.

Ancak bu yıl Temmuz ayının ilk günlerinde, hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakalarında yaşanan artış ve delta varyantının tespit edilmesi, Kuzey ile Güney arasındaki geçişlerde bazı ek tedbirleri de beraberinde getirmiş ve 12 Temmuz’dan itibaren geçişler, Sağlık Teknik Komitesi tarafından seviye 3 yani koyu kırmızı seviyeye çıkarılmıştı.

