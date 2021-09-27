‘Başka şansımız yok’

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, nüfusun yüzde 58’inin ikinci doz aşısını yaptırdığını belirtti.

Üstel, KKTC’de bugüne kadar 450 bin 297 aşı yapıldığını, 227 bin 155 kişinin birinci doz, 223 bin 142 kişinin ikinci doz, 40 bin 909 kişininse üçüncü doz Covid-19 aşılarını olduğunu açıkladı.

Salgınla mücadelede öncelikli gücün aşı olduğunun unutulmamasını isteyen Bakan Üstel, “Aşı ve tedbirden başka seçeneğimiz yok” dedi.

Üstel, okulların eğitime başladığı bu dönemde, öğrenciler için antijen test laboratuvarlarını artırdıklarını da duyurdu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılanma rakamlarını ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ücretsiz antijen ve laboratuvar test merkezlerini açıkladı.

Mart 2020’den bu yana tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Covid-19 ile mücadele çeşitli önlemlerle sürdürüldüğüne işaret eden Üstel, “Son yılların küresel felaketi olarak kabul edilen bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı tüm bilim insanlarının ortak görüşüdür” dedi.

Yüzde 58,41 çift doz aşı oldu

Sağlık Bakanlığı olarak her yeni gün aşı stoklarını ve aşı merkezlerini artırarak halkın aşı olmasına yardımcı olduklarını kaydeden Bakan Üstel, aşılanma rakamlarıyla ilgili şunları paylaştı:

“Ülkemizde şu ana kadar yapılan toplam aşı sayısı: 450 bin 297 adet. 1 doz uygulanan kişi sayısı: 227 bin 155 adet (% 59.47). 2 doz uygulanan kişi sayısı 223 bin 142 adet (% 58.41). 3. doz yapılan kişi sayısı 40 bin 909'dur.”

Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Unutmayalım ki salgınla mücadele gücümüzü başta aşı olmakla korumaktayız. Aynı zamanda yeni eğitim dönemine girdiğimiz bu günlerde antijen testi yapan laboratuvar ve merkezleri de her geçen gün artırmaktayız.

Okullar için öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir.”