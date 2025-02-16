Romantizm doruğa çıktı

14 Şubat Sevgililer Günü, Merit Park Hotel Letafet’te Korhan Saygıner’in büyüleyici performansıyla kutlandı. Romantik şarkılardan oluşan özel repertuarıyla sahneye çıkan Saygıner, dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Aşkın en güzel melodilerle taçlandığı bu özel gecede, Korhan Saygıner geniş repertuarıyla sahnede büyük beğeni topladı. Hem klasikleşmiş aşk şarkılarını, hem de modern hit parçaları yorumlayan sanatçı, konuklara müzik ziyafeti sundu. Gecede romantik anların yanı sıra coşku dolu dakikalar da yaşatan Saygıner, güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisi ile konuklardan büyük alkış aldı.

