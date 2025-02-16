Dava Mart’ta başlıyor

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Rum yönetimince tutuklanan ve hakkında yargı süreci başlatılan Almanya vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in istinaf başvurusunun da reddedildiği bildirildi.

Politis gazetesi; Simon Mistriel Aykut gibi Kunzel’in de hakkındaki davanın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmesine başlanacağı mart ayına kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacağını yazdı.

Aleyhinde 56 suçlama var

Kunzel, Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapma suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

Kunzel’in aleyhinde 56 dava dosyası açıldığı ve emlak satışlarından 169 bin 150 Euro kazandığı iddia ediliyor. Alman emlakçı hakkında 56 suçlamanın 22’sinin “yasa dışı inşaatın yapıldığı arazilerin sahipleri olduğu ve bu durumdan doğrudan etkilenen 22 Kıbrıslı Rum” ile ilgili belirtiliyor.

Alman emlakçı hakkında yedi yıl hapis cezası da isteniyor. Alman emlakçı, Esentepe’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmıştı.

