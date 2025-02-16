Çözüm önerilerini paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Girne ilçesini ziyareti kapsamında dün muhtarlar ve Ozanköy sakinleriyle bir araya geldi. Verilen bilgiye göre; ziyarette, geçim sıkıntısından kamu hizmetlerine kadar birçok konuyu ele alındı, CTP’nin çözüm önerilerini paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, ziyaretlerde CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci ve Fazilet Özdenefe de yer aldı.

Girne Belediye sınırlarındaki muhtarlarımızla buluşan Erhürman, sorunları dinlerken, çözüm önerileri konuşuldu.

CTP’den yapılan açıklamada, “Halka en yakın hizmet birimleri olan, demokrasimizin temel taşlarından muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok değerli ve önemli.

Girne Belediyesi'nin muhtarlarımızla kurduğu güçlü bağları merkezi idareye taşıma hedefimizi bir kez daha teyit ederken, bizi kırmayıp davetimize icabet eden tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz”denildi.

Öte yandan Erhürman ve CTP heyeti, Ozanköy bölgesini de ziyaret etti. Verilen bilgiye göre;

ziyarette, geçim sıkıntısından kamu hizmetlerine kadar birçok konuyu ele alındı, CTP’nin çözüm önerilerini paylaşıldı.

