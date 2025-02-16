Tarihi olay

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’teki 12 ve 6’ncı parsellerdeki “Afrodit” ve “Kronos” yataklarında keşfedilen doğal gazın ticari değerlendirilmesine başlanıyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu Mısır’la ve enerji şirketleriyle anlaşmalar imzalamak üzere yarın Kahire’ye gidiyor.

Hristodulidis, Bakanlar Kurulu kararıyla Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’ya anlaşmalara imza atma yetkisi verdi.

Politis gazetesi “Kıbrıs İle Mısır Arasında Pazartesi İmzalar Atılıyor” başlıklı haberinde yarın atılacak imzalarla “Afrodit” ve “Kronos” yataklarından doğal gazın ilk kez Mısır’a sevk edileceğini ve ticari açıdan değerlendirileceğini yazdı.

Habere göre Kahire’de şirketler ile iki anlaşma imzalanacak. Birinci anlaşma Güney Kıbrıs, Mısır, ENI ve TOTAL arasında, ikincisi ise Güney Kıbrıs, Mısır, Chevron, Shell ve NewMed arasında yapılacak.

Güney Kıbrıs ile Mısır devleti arasında da Afrodit doğal gazının Rum yönetimi tarafından satılması şartlarıyla ilgili bir Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalanacak.

Olağanüstü Bakanlar Kurulu başlangıcında konuşan Hristodulidis Mısır’da imzalanacak anlaşmaların doğal gazın ticarileştirilecek olması ve elektrik üretim maliyetini düşürme hedefleri olan Güney Kıbrıs açısından “belirleyici öneme sahip olduğunu” söyledi.

6’ncı parseldeki “Kronos” yatağında, yatağı Mısır’la bağlayacak boru hatları gibi altyapılar halen mevcut. Eksik olan tek şey “Kronos”u, yatağın güneydoğusunda bulunan Mısır’a ait ZOHR yatağına bağlanması. İki yatak arasındaki bağlantı kurulduğunda “Kronos” doğal gazı aynı güzergahtan Mısır’ın yerel şebekesine ya da “Kronos” ve ZOHR yataklarının yöneticisi olan ENI’ye ait sıvılaştırma istasyonuna sevk edilecek.

Papanastasiu Mısır’daki etkinlikte Rum yönetiminin Çin’e yaptırdığı SFRU gemisi “Promitheas” konusunun ve Vasiliko’daki doğal gaz terminali hazır olana kadar Mısır tarafından kullanılması konusunun Mısır Petrol Bakanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti sırasında konuşulduğunu hatırlattı, pazartesi günkü ziyareti sırasında ele almak istediği konulardan birinin de bu olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025, 01:33