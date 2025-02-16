Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde üzerinde uyuşturucu bulunan, ifadesinde ülkeye yatla gelip, yasa dışı giriş yaptığını itiraf eden Yusuf Süner hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin SA 266 plakalı aracı kontrol için durdurduğunu söyledi.

Polis; SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada arka koltukta yolcu olarak bulunan Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ileri işlem için Adli Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis memuru; zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 13 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını tespit ettiklerini, ifadesinde Gazimağusa’da yat ile geldiğini ve ülkeye kaçak giriş yaptığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlarını kabul ettiğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlıyı “KKTC’de izinsiz ikamet etmek, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderdi.