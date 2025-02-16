Alevler bir aileyi yok etti

Güney Kıbrıs’ın Limasol’a bağlı Agios Nikolaos bölgesinde dün sabaha karşı çıkan yangında, üçü çocuk olmak üzere 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Polis ekipleri yangın yerine kısa sürede ulaşsa da, yoğun alevler nedeniyle apartmana giriş yapamadı.

Yangın saat 04.04’te başladı. Dört itfaiye aracı, hidrolik platform desteğiyle olay yerine saat 04.08’de ulaştı. Ancak tamamen yanmış olan daireye giren ekipler, içerideki aile üyelerinin cansız bedenlerini buldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre; üç katlı binanın diğer sakinleri zamanında tahliye edilerek kurtarılırken, yangının çıktığı ikinci kattaki dairede yaşayan aile alevlerden kaçamadı.

İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, dairenin kısmen iskelet ve duvarla, kısmen alçıpanla inşa edildiğini ve yangın sırasında tamamen yandığını belirtti.

Aile yakını bir şahıs ise Politis'e yangın kokusu aldığını ve kapılarını çaldığını ancak kimsenin açmadığını söyledi. İçeri girmek için cam balkon kapısını kırdı ancak alevler onu engelledi.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, oturma odasındaki elektrik kısa devresinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, evin ısınması için oturma odasındaki ısıtıcının açık bırakılmış olmasının, ana çıkışı (aşağı kata inen merdiven) tıkayan bir yangına sebep olmuş olabileceğini düşünüyor.