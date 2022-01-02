Saatlerce sahnede kaldı

Merit Park Hotel’in bünyesinde bulunan Letafet Lounge Bar’da yeni yılı hayranlarıyla kutlayan Korhan Saygıner “Çok heyecanlıyım bu gece, çok mutlu bir yıl olmasını diliyorum” diyerek izleyenleriyle buluştu.

Seyircilerine iyi dileklerini sunan Korhan Saygıner enerjisi ve birbirinden güzel parçalarıyla adeta hayranlarını büyüledi. Sahneye Kenan Doğulu’nun ‘’aklım karıştı’’ parçasıyla çıkan sanatçı ardından Nilüfer’in ‘’yolcu yolunda gerek’’ isimli şarkısını seslendirdi.

Saygıner, bu özel gecede Barış Manço, Sezen Aksu, Kenan Doğulu gibi birçok usta sanatçının dillerden düşmeyen parçalarını seslendirerek romantizmi ve heyecanı doruklara çıkardı.

Eğlencenin zirvede olduğu gecede Saygıner, sevenlerine zaman zaman duygusal anlar yaşatırken, hareketli şarkılar ile de bol bol dans ettirdi. Gecede gerçekleşen oryantal dans şovu da ‘’Letafet’’ misafirlerinin unutulmaz bir yeni yıl gecesi geçirmelerini sağladı.

Geri sayımla birlikte 2022’ye danslarla giren izleyiciler coşku dolu bir gece yaşadılar.