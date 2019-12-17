Soner Olgun Merit Park sahnesinde yine müzik ziyafeti sundu

Soner Olgun kendine has yorumu ve sazıyla Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’ın sahnesinde yine sevenlerine unutulmaz bir Cumartesi gecesi yaşattı.

Soner Olgun hazırladığı eşsiz repertuvarıyla yine Letafet Lounge Bar’da rüzgârını estirdi, sazının ve güçlü sesinin eşliğinde seslendirdiği türküler ile kendisini dinlemeye gelen sevenlerine müzik ziyafeti sundu.

Soner Olgun’un, yıllardır vokalistliğini de yapan eşi Özlem Olgun ile romantik parçalar eşliğinde yaptıkları düet, Letafet Lounge Bar misafirlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Ahmet Kaya, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Muazzez Ersoy ve Cem Karaca gibi Türkiye’nin usta sanatçılarının en popüler parçalarını başarılı bir şekilde yorumlayan Soner Olgun dinleyenlerine nostaljik bir gece sundu.

Dinleyenlerinin de hep bir ağızdan eşlik ettiği Soner Olgun, Letafet Lounge Bar’da eğlenceyi yine zirveye çıkardı.

“Bu Gala Daşlı Gala”, “Bahçede Yeşil Çınar” ve “Atabarı” gecenin en çok sevilen türküleri arasında yer aldı.

Soner Olgun 28 Aralık Cumartesi gecesi Merit Park Letafet Lounge’da sahnedeki yerini almak için şimdiden hazırlıklarına başladı.