Sosyal medyada 1000’in üzerinde ‘Like’ alan fotoğraflar

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar arasında en fazla kadınlar ‘like’ alıyor. Diyalog’un yaptığı kısa bir araştırma sonucunda 1000’in üzerinde lika alan fotoğraflardan biri Gülçin İncirli’ye ait. Gülçin İncirli’nin büyük beğeni kazanan fotoğrafının altında “Maşallah… ne güzelsin… nazar değmesin” şeklinde yorumlar yer alıyor.

Bir diğer fotoğraf ise Keziban Karabenli’ye ait. Karabenli’nin fotoğrafına yönelik yorumlarda “Artistler kadar güzelsin… Yandı ortalık be abim… Size hayranım” deniliyor.

Manken Ajansı sahibi Hayriye Vurdu’nın bazı pozları da 1000’in üzerinde like alıyor. Fotoğraf altında “101 kere maşallah… Böyle Barbi mi olur?.. Birileri güzellik mi dedi?” yorumları yer alıyor.

En çok like alanlar arasında genç mankenlerden Gölgem Serdengeçti de bulunuyor. Gölgem’in fotoğraf altında “Maşallah güzel prensesim… Nazar değmesin…” yorumları bulunuyor.