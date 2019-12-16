Acil yatırım yapılmalı

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın görevinin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir bütünlük içinde planlamak ve halka sunmak olduğunu söyledi.

Rogers yaptığı açıklamada; KKTC’de bugüne kadar sağlık alanında çeşitli sebeplerden dolayı daha çok sağlığın tedavi edici boyutu üzerinde çalışıldığını belirterek koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin hep ikinci planda kaldığını ifade etti.

Rogers, “Bütçe sıkıntıları bu durumun temel sebeplerinden biridir. Ancak, koruyucu sağlık hizmetlerinin istenen seviyede olamaması veya rehabilitasyon bacağının zayıf olması da bütçeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Halk sağlığını koruyamadığımız sürece bu, devlete tedavi masrafları olarak geri dönmeye devam edecektir” dedi.

HP Girne Milletvekili Rogers yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gündemde olan, HPV virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanseri ve diğer kanserleri önleyen HPV aşısı konusuna da değindi.

Ülkenin ulusal aşı programında olmasa da şimdilik bir proje kapsamında sadece belli bir yaş grubundaki kız çocuklarına bu aşının yapıldığını söyleyen Rogers, kapsamının genişletilerek 11-12 yaşından itibaren tüm kız çocuklarına devlet tarafından HPV aşısının yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Rogers, “Halk sağlığını korumak için yapılacak bu yatırım, gelecekte devletin kanser tedavisi giderlerini azaltan bir adım olacaktır” dedi.

Grip salgını dönemine girilen bu günlerde, salgını önlemenin en temel yolunun bağışıklık sistemi düşük olup, risk grubunda olan kişilere grip aşısı yapılması olduğunu hatırlatan Rogers, “Devletin bu hizmeti ücretsiz olarak risk grubundaki vatandaşlarına vermesi, yoğun bakımların yığılmaları önleyecek, ülkemizde grip salgınlarının daha hafif ve daha az maddi ve manevi külfetle atlatılmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Gıda bölümü güçlendirilmeli”

“Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından Temel Sağlık Dairesi’nin güçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında yapacağı istihdamlarda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yapılandırılmasına öncelik vermesi önemlidir” diyen Jale Refik Rogers, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne en az bir epidemiyolog veya halk sağlığı uzmanı ve bir biyoistatistik uzmanı istihdam edilmesi elzem olduğunu belirtti.

Rogers şöyle devam etti: “Bu çağda Sağlık Bakanlığı istatistiklerinin hastanelere veya sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısından öteye gitmesi gerekmektedir. Dörtlü hükümet döneminde kanser kayıt yasası ve bulaşıcı hastalıklar yasasını geçirdik. Bu yasalarla Sağlık Bakanlığı’nda kayıt altına alınan bilgilerin haritalandırma ve uzun soluklu politika oluşturma çalışmalarında kullanılması önemlidir. Diğer bir güçlendirilmesi gereken bölüm Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi gıda bölümüdür. Gerek su analizleri ve denetimi gerek gıda denetimleri bu bölüm tarafından yürütülmektedir. Şu anda Meclis’in AB komitesinde bitirmek üzere olduğumuz Gıda Hijyen Yasası var. Bu yasanın çalışabilmesi ve işlenmiş gıdaların üretiminde yasanın emrettiği denetimlerin yapılabilmesi için Temel Sağlık Dairesi’ne bağlı çalışan gıda mühendislerinin sayısının artırılması önemlidir.”

“İsraf önlenmeli, kara delikler kapatılmalı”

Sağlıkta mevcut bütçe ile ihtiyaç duyulan tüm cihaz, altyapı ve bina eksiklerinin tamamlanmasının kolay olmadığını, kısıtlı bir bütçeye sahip olmanın bilinciyle var olan bütçenin etkin bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu anlatan Rogers, “Bu açıdan atılması gereken en önemli adım israfın önlenmesi ve sağlıktaki kara deliklerin kapatılmasıdır” dedi.

Eczacı istihdamı yapılmalı

Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha etkin bir şekilde çalışması için eczacı istihdamı yapılması gerektiğini ifade ederek, hastanelerde ve bu dairede çalışan eczacı sayısı her geçen gün azaldığını, emekli olan eczacılar yerine yıllardır yeni eczacılar istihdam edilmediğini ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını da kaydetti.