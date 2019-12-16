Çocukluk hayali  gerçek oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Alsancak bölgesinde Fevzi Tanpınar’a ait bağ tesisini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Alsancak’ta sertifikalı aşılı fidanlarla 5 dönüm alanda kurulan bağ, merlot üzüm çeşidi dikilerek tesis edildi.

Fevzi Tanpınar’ın çocukluk hayali olan bağın temeli 3 yıl önce atıldı. Bağ, telli terbiye sistemi ve iyi tarım uygulamaları temelinde iyi bir üretim modeli olmak için oluşturuldu.

Geçmişte bağcılığa uygun olduğu bilinen bölgede toprak analizi yapılarak, uzmanların tavsiyesine göre uygun çeşit olan Amerikan anacı üzerine merlot üzüm dikimi yapıldı.

Tesiste meteoroloji istasyonu, damla sulama sistemi kullanılıyor. Bağın su ihtiyacını belirlemek için topraktaki nemi tespit eden tansiyometre de kullanılacak.

Oğuz: Eğitimler devam edecek

Bakan Oğuz, ülkede azalan bağ varlığının özellikle son yıllarda artışa geçmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz, ülkenin doğusunda ve Girne bölgesinde yeni bağ alanı varlığı artışının gözlemlendiğini ve bu şekilde örnek tesislerin kurulmasının, diğer üreticilere kılavuzluk yapması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bağ konusundaki araştırma projelerinin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, ayrıca bağ bölgelerinde bağ yetiştiriciliği ile ilgili gece eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.