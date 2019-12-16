Erhürman: Sokakta olmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanlığına Ali Çakmak getirildi.

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi önceki akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi, başkanlık görevini sürdüren Öykü Akcan görevi Ali Çakmak’a devretti.

Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı.

Konuşmalarda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekilirken, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha çok önemli bir eşikte olduğu vurgulandı.

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, hükümeti yönetenlerin ne yaptıklarını bilmez durumda olduğunu söyledi.

Erhürman, “Bir tarafta imar planı, bir tarafta protokol var. Ekonomi nereye gidiyor farkında değiller, açıkçası umurlarında da değil” dedi.

Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de aktaran Erhürman, böylesi bir dönemde görev alacak arkadaşlarına çok büyük sorumluluk düşeceğini, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma ihtiyacının arttığını, çözümün, barışın acil olduğu bu günlerde CTP’lilerin sokakta olması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Kol kola girip birlikte yürüyeceğiz. Tek gailemiz halkımız ve çocuklarımızın geleceği. Barışı da çözümü de birlikte yapacağız ve onu sürdürebilir kılmak da yine bizim görevimiz olacak” dedi.

Akdeniz: Halka sorunlar anlatılmalı

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz da yaptığı konuşmada, gençlerin sokakta olması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz, halka giderek olanları anlatmanın böylesi bir dönemde tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Akcan: Ülke kaosa sürükleniyor

Öykü Akcan da konuşmasında hükümet icraatlarının ülkeyi kaosa sürüklediğini, kimsenin önünü göremediğini ve gençler olarak endişeli olduklarını ifade etti.



Çakmak: Aklın yolu Birleşik Federal Kıbrıs

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçilen Ali Çakmak ise yaptığı konuşmada, kongrenin, bölgenin ve ülkenin önemli gelişmelere sancılı olduğu bir dönemde toplandığını belirtti.

Çakmak, Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde, Berlin'de toplanan 3'lü zirve sonunda Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerde aklın yolunun Birleşik Federal Kıbrıs olduğunun tekrar teyit edilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Yönetim kurulu üyeleri belirlendi

Ali Çakmak’ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Çağın Özsoy, Dilan Aşan, Doğucan Akdeniz, Eser Öktem, Hakan Arda Akpınar, Hasan Topuz, Kaan Samiöz, Mustafa Hafızoğlu, Onur Akdeniz.”



CTP’den İHA ve SİHA açıklaması

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “kalıcı barış ve istikrar için çok önemli bir motivasyon kaynağının, gerginliğin durmaksızın artmasına yol açan bir faktöre dönüşmesi rasyonel ve kabul edilebilir değildir” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada, bir süreden beri Doğu Akdeniz’de başta deniz yetki alanları ve hidrokarbon arama faaliyetleri olmak üzere çeşitli konularda yaşanan gerginliklerin, Rum Yönetimi’nin İHA ve SİHA temin etmek için attığı adımların ve son olarak ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması yönündeki gelişmelerin eklenmesiyle yeni bir boyuta ulaştığına dikkat çekildi.

Bunların sonucunda, KKTC Bakanlar Kurulu’nun Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına tahsis edilmesine ilişkin bir karar ürettiği belirtilen CTP açıklamasında, şunlar kaydedildi:

Gerginliğin sürekli tırmanmasına yol açan bu durum sürdürülebilir değildir ve hep birlikte kazanılabilecekken herkesin kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Aklın yolu barıştır ve yalnızca adada değil bölgede de barışa ulaşılabilmesi için tüm gayretlerin bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması hedefine yönlendirilmesi gerekir.”